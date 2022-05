Um casal que viajava num veículo VW/Up, placas de Presidente Prudente (SP) com dois filhos, de 2 meses e 4 anos foram presos com 85 Kg de cocaína na BR-262. O motorista confessou ter recebido o ilícito em Campo Grande (MS) e deveria entregar em São Paulo (SP). A passageira declarou que não sabia da existência da droga. Presos foram encaminhados para a Polícia Civil em Água Clara (MS). O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças.