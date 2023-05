Casal de Brasileiros é encontrado morto nos EUA

O Casal José Claudionor da Cruz e Andressa Pereira foram encontrados mortos dentro de um apartamento em São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Os dois eram de Vicente Pires, no Distrito Federal, e estavam no exterior há cerca de quatro meses. Os dois foram encontrados sem vida por um conhecido que foi ao apartamento deles.

A família de Andressa revelou que a jovem foi para o país estudar e trabalhar. De acordo com ele o casal estava junto cerca de oito anos.

A Polícia Americana investiga a causa da morte.

NOTA DO ITAMARATY

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em São Francisco, informou que tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais com vistas a apurar as circunstâncias do falecimento. Segundo o Itamaraty, o consulado presta assistência consular aos familiares.

“Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com autoridades locais e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito. Em observância ao direito à privacidade e ao disposto na Lei de Acesso à Informação e no decreto 7.724/2012, informações detalhadas poderão ser repassadas somente mediante autorização dos familiares diretos. Assim, o MRE não poderá fornecer dados específicos sobre casos individuais de assistência a cidadãos brasileiros”, diz a nota.

