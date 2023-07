Casal de idosos ficam feridos em capotamento na BR-376

Casal de idosos ficaram feridos em capotamento na BR-376 entre Vicentina e Fátima do Sul. O motorista perdeu o controle da direção capotou parando num mata as margens da pista. A senhora ficou presa as ferragens com escoriação pelo rosto e uma fratura exposta no braço direito. O idoso conseguiu sair do veículo com escoriações na face. Os Bombeiros encaminharam as vítimas ao Hospital do SIAS. A PRF apura as causas do acidente, por se tratar de uma rodovia federal.