A PRF de Minas Gerais apreendeu quase 20 kg de pasta base de cocaína com imagens do personagem do desenho animado Taz dentro do cilindro de GNV na BR-262, em Araxá. Um homem de 40 anos e uma mulher de 32 saíram de Campo Grande e levariam a droga até Vila Velha, no Espírito Santo.