Jardim (MS) – O fato aconteceu na data de 23 de abril de 2021, nas primeiras horas da manhã, na residência da família. Meses depois a mãe da criança relembra o fato e escreve mensagem aos policiais militares agradecendo, mais uma vez, por salvarem a vida de sua filha. “… Graças a Deus e a esses profissionais nossa história teve um final feliz! Sou eternamente grata a eles!!”

Um casal de Policiais Militares, 1º Sgt QPPM Luiz Francisco Carvalho de Jesus e Cb QPPM Geiziane Cristina de Moraes Gabriel quando de folga, foram surpreendidos, na data citada, pelos pedidos de socorros de uma vizinha, que informava que uma criança estava engasgada.

Imediatamente, foram à residência e encontraram a mãe desesperada, com uma bebê de apenas 12 dias de vida, no colo, aparentemente desfalecida, apresentando mudança da coloração da pele e com dificuldades na respiração (pele arroxeada) e que possivelmente havia engasgado com o leite materno.

Diante disso, o 1º Sgt Jesus pegou a pequena, virou a de bruço e iniciou a manobra de Heimlich, técnica usada para desobstruir as vias aéreas superiores, sendo útil para lidar com casos de engasgo, em ambientes não hospitalares.

Em revezamento, a Cb Cristina deu continuidade com a mesma técnica, sendo então dado o primeiro sinal vida, pois a bebê foi reanimada. A criança expeliu grande quantidade de substância pastosa que dificultava a sua respiração. Nesse empenho mutuo e simultâneo, o policial militar solicitou apoio da equipe de Bombeiros Militares, que empenhou uma equipe de resgate e por telefone repassou algumas orientações, enquanto a policial continuava a prestar assistência à criança.

Com a chegada da equipe de resgate a bebê foi encaminhada ao hospital local para atendimento médico e demais providências. Polícia Militar se faz presente em todos os locais, basta uma ligação, um chamado, um aceno e estamos prontos a servir e proteger.

