A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENAR), prendeu em flagrante um casal por de tráfico de drogas e associação para o tráfico. As prisões foram feitas na segunda-feira (20), em residência situada no bairro Monte Castelo, em Campo Grande (MS). Com o rapaz de 24 anos e com a mulher de 20 anos, os policiais apreenderam 02 porções de cocaína, 02 comprimidos de ecstasy, 05 porções de maconha, balanças de precisão, peneiras e demais petrechos para preparo da droga, além de dinheiro e 02 veículos, sendo uma pick up e uma motocicleta. Três usuários que haviam acabado de comprar entorpecente com a mulher também foram conduzidos para a delegacia. Esta ação faz parte da Operação Ômega, realizada em caráter permanente pela DENAR.