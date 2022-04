Casal é detido após serem flagrados transando dentro do carro no estacionamento do campus da UFMT em Cuiabá. O jovem de 28 anos e a jovem de 22 foram filmados por estudantes e servidores da unidade. O casal estava gravando o ato sexual e enviando os vídeos por WhatsApp. A PM foi acionada e flagrou o casal dentro do veículo. No entanto, eles já estavam vestidos. A coordenação administrativa da universidade que fez a denúncia. A princípio negaram o fato de estarem transando na universidade pública. Depois assumiram que estavam errados pela prática do ato libidinoso. Os dois foram presos e levados para a Central de Flagrantes.