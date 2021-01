COXIM/MS – Conforme informações da Polícia, o casal de namorados, Carlos Alberto Ferreira, o “Biguá” (50), e Lubiana da Costa Silva (27), foi chamado no portão por um outro casal, e quando os dois saíram no portão começaram os disparos. “Biguá” tentou fugir para os fundos da casa, mas foi alcançado e e executado com ao menos 9 tiros de revólver calibre 9mm. Já Lubiana tentou se esconder no quarto, mas foi morta com 3 tiros, sendo dois na cabeça.

Para a polícia, a principal suspeita é de que as mortes tenham ligação com o tráfico de drogas, pois, ‘’Bigua’, já tem passagens pela polícia por tráfico e ainda na casa dele, no bairro Senhor do Bonfim, local do crime, foram encontrados diversos papelotes de pasta base e segundo investigações, a casa era ponto de venda de drogas.

Tudo aconteceu ontem (6) á noite e e polícia, agora, investiga o caso.