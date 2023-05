Casal é flagrado dando “amasso” dentro do carro de prefeitura do interior

Sexo no carro parece que virou fetiche. Desta as carícias aconteceram na terça-feira (16) dente do carro da Prefeitura de Jaraguari em Jardim. O ato foi registrado por um morador.

Quem estava no veículo era Leônidas Nunes Santana, que atuava como secretário de Administração, Planejamento e Finanças e uma mulher concursada que atua como assistente da área administrativa. O prefeito Edson Rodrigues Nogueira, confirmou a exoneração do servidor.

“Já mandei embora, exonerei”, disse e acrescentou que a exoneração deve constar no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (17). Sobre a assistente, o prefeito explicou que será feito um processo administrativo e ela será afastada das funções nesse tempo para apresentar sua defesa.

Edson lamentou o fato e explicou que Leônidas era uma pessoa de confiança e exercia um cargo importante dentro da prefeitura, mas que agora, essa situação é tratada como página virada após sua exoneração.

“Uma pessoa de confiança, nunca tinha acontecido. Pegou todo mundo de surpresa. O que pegou foi o poder público, o carro público é para atender a população e o anseio público. A gente cai no chão, uma pessoa de confiança. Mas graças a Deus não está mais na prefeitura”.