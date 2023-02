A Polícia Militar prendeu um casal com 15 Kg de maconha em Boqueirão. Os policiais abordaram uma jovem 18 anos num ponto de ônibus. Os militares verificaram que na sua mochilas havia 14 tabletes de maconha. Ao ser indagada sobre a droga disse que vinha trazendo de Bela Vista e estava esperando um amigo vir busca-la de carro e, logo após, foi avistado um veículo chegando no local e quando abordado pela polícia ficou muito nervoso, não soube dizer onde estava indo, porém foi reconhecido pela mulher como a sua carona. Diante dos fatos os dois foram presos e encaminhados para a delegacia de jardim, juntamente com a droga, para as providencias, onde foram autuados em flagrante de delito por tráfico de drogas.