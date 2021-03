BATAGUASSSU-MS (Correspondente) – A PRF apreendeu cloridrato de cocaína nesta sexta-feira (5) na BR-267. A droga era transportada por um casal com três crianças. Policiais realizavam uma fiscalização quando abordaram um carro com uma família. O motorista estava nervoso e contou histórias contraditórias sobre a viagem da família. Após vistoria no veículo, foram encontrados 45 kg de cloridrato de cocaína. A droga foi avaliada em R$ 5.6 milhões. Ele informou aos policiais que pegou a caminhonete com a droga, na cidade de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e o levaria até São Paulo. Disse ainda que colocou a família no carro para tentar burlar a fiscalização. O conselho tutelar de Bataguassu foi acionado e ficou responsável pelos menores. O casal foi preso e será encaminhado junto com toda a droga para a Delegacia da Polícia Civil do Município.