Casal é preso com armazenamento de drogas

Um casal foi preso armazenando e transportando drogas ontem (12) em Dourados. O casal mantinha dois imóveis na cidade e eram utilizados para armazenamento e outro para moradia. No local onde era feito o armazenamento, os policiais civis apreenderam 8,5kg de maconha. Na moradia, cerca de 60g de cocaína. Segundo a polícia, uma terceira quitinete era utilizada como apoio para “mulas” do tráfico. A equipe apreendeu no local 1kg de maconha pronta para a venda. Os autuados foram conduzidos à 2ªDP para os procedimentos criminais cabíveis.