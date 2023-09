Casal é preso com 10 Kg de cocaína no tanque do Gol na BR-262 em Dois Irmãos do Buriti. O Motorista tentou fugir da abordagem policial, mas foi interceptado. Contra ele havia uma mandado de prisão em aberto. Ele pegaram a droga em Corumbá e levariam a Campo Grande pelo valor de R$ 3,5 mil. Presos foram encaminhados a DEFRON.