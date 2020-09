Policiais da DENAR na tarde de quarta-feira (16), prendeu em flagrante um casal, um homem (21) e uma mulher (25) por tráfico de drogas, no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande/MS. A detenção ocorreu após a prisão de um usuário que confirmou que havia comprado a droga do casal. Com o homem foram localizadas nove porções de maconha e dinheiro. No imóvel, as equipes apreenderam, no quarto do casal, uma pedra de cocaína e 487 micropontos de LSD, droga sintética que a mulher alegou ter adquirido para diversificar seu comércio ilícito. Ambos foram conduzidos à DENAR e autuados em flagrante delito.