NAVIRAÍ-MS (Correspondente) – Após realizarem campana, Investigações Gerais da Polícia prenderam, no sábado (07,) um casal pelo crime de tráfico de drogas. Os policiais receberam denúncia de que ocorreria uma entrega de entorpecentes. Durante campana, os agentes visualizaram o veículo suspeito e procederam a abordagem na praça do pedágio. Por haver uma mulher a bordo, os ocupantes e o veículo foram encaminhados até esta delegacia de polícia, onde foi realizada uma revista minuciosa sendo localizado dentro de uma bolsa feminina alguns sacos plásticos comumente utilizados para embalar drogas, um rolo de fita adesiva e uma faca com vestígios de substância análoga a cocaína.

Indagada acerca dos objetos a mulher firmou que a faca, o plástico e a fita adesiva pertenciam ao rapaz que estava dirigindo o veículo. Já em revista foi localizado com homem, duas porções de cocaína e R$ 8.200,00, uma porção de maconha. O veículo também foi vistoriado, porém nada foi localizado.

A mulher disse ser proprietária do veículo. Já o rapaz que estava com a droga escondida na cueca afirmou ser usuário de drogas, mas que a cocaína localizada em sua posse seria da mulher proprietária do automóvel, e que a entrega seria realizada na cidade de Itaquiraí. Diante dos fatos foi dado voz de prisão aos ocupantes do veículo.