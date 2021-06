RIBAS DO RIO PARDO-MS (Correspondente) – Casal é preso na tarde de terça-feira (1) pelo crime de tráfico de drogas. De acordo com as investigações o casal atuava no “delivery” de drogas. Eles costumavam entregar drogas em uma moto Honda de cor amarela. Com eles os policiais apreenderam pasta base de cocaína e a quantia de R$ 172,00. Por fim, ambos foram indiciados por tráfico de drogas. Eles ficarão à disposição da Justiça.