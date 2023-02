Durante a noite de ontem, 09/02, A Polícia prendeu um casal por tráfico e associação para o tráfico em Taquarussu. Os investigadores receberam informações anônimas de um suposto comércio de drogas, principalmente de cocaína, por um casal, uma equipe foi até o local para averiguar os fatos. Diante disso, foi feita incursão no imóvel e o casal foi flagrado com porções de cocaína, dinheiro em espécie e anotações a respeito do tráfico de drogas. Presos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para a formalização do flagrante e permanecem detidos à disposição da justiça, aguardando a realização de audiência de custódia.