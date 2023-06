Casal Indonésio pego no amasso é condenado a 21 chibatadas

Se a “Moda Pega no Brasil”. Casal de namoradores foram pegos namorando dentro do carro estacionado em via pública e foram condenados a 21 chibatadas pela Indonésia.

Os dois violaram o código da Sharia; o sistema jurídico do Islã. O parlamento da indonésia aprovou leis que proíbem o sexo fora do casamento e casais não casados legalmente de viverem juntos. Além da restrição de outras liberdades políticas e religiosas. A que aplicam a sharia se basearam na lei de adultério, que proíbe que uma mulher sente e converse em um espaço “silencioso” com um homem com quem não seja casada ou um parente, mesmo sem nenhuma evidência de intimidade.

A Indonésia tem a maior população muçulmana do mundo e segue a lei religiosa como parte de um acordo de autonomia de 2005 firmado com o governo central, que pôs fim a uma insurgência separatista de décadas

O açoitamento público continua sendo uma punição comum para dezenas de infratores por uma série de acusações, incluindo jogos de azar, adultério, consumo de álcool e sexo gay ou antes do casamento.