NOVA ALVORADA DO SUL – MS (Correspondente) – Na tarde desta quinta-feira (6), um casal morreu após uma colisão frontal contra uma carreta Volvo no km 78 da MS-145. De acordo com as Informações divulgadas, as vítimas foram identificadas como Severino Cabreira (64), e a esposa Iraci Antônia Cabreira (62). O casal estava em uma moto Honda Titan 150, com placa de Campo Grande. Por motivos ainda desconhecidos, a motocicleta invadiu a pista contrária e colidiu contra a carreta, conduzida por Arnaldo, 33, que seguia no sentido Distrito Pana/Ipezal. Devido ao forte impacto, o casal morreu no local do acidente. Já o motorista da carreta não apresentou lesões, mas entrou em estado de choque e foi encaminhado para o pelotão da Polícia Militar do distrito. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e perícia estiveram no local para fazer os levantamentos e as investigações sobre o ocorrido.