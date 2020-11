CASSILÂNDIA-MS (Correspondente) – O casal cultivava um pé de maconha em sua casa, onde também foi havia maconha embalada, e acabou sendo preso pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (11/11), em Cassilândia.

O fato se deu após a guarnição da Polícia Militar receber uma denúncia de que haveria um pé de maconha plantado numa casa localizada na Rua Aracy Paulino Borges, no Bairro Jardim Campo Grande,

Os policiais militares foram até o local e avistaram, nos fundos da casa, o pé de maconha plantado num balde. A equipe policial adentrou a residência e abordou os moradores (uma mulher de 24 anos e um homem de 20 anos) e com eles nada de ilícito foi encontrado, no entanto, a mulher entregou aos policiais uma porção de maconha (6,7g) que estava dentro de um pote e os policiais ainda encontraram, durante vistoria na residência, uma porção de maconha (30,2g) escondida dentro do guarda-roupa da filha do casal, a qual estava embalada com filme plástico.

Assim, o casal recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi levado para a delegacia de Polícia Civil.