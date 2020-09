CAMPO GRANDE/MS – Aconteceu hoje (9) por volta da 1 hora da madrugada, na casa localizada a rua Primavera do Leste, no bairro Morada do Sossego. Quando os policias chegaram para atender uma ocorrência de som alto e briga de casal, foram recebidos pelos denunciados, (ela de 31 anos e ele de 41 anos de idade) com xingamentos e tentativas de agressão, e ainda os PMs flagraram as duas crianças para fora de casa pedindo ajuda.

Os militares tentaram dialogar com o casal, mas a mulher tentou agredir um dos policiais sendo contida e colocada dentro da viatura. O homem com um pedaço de madeira tentou agredir os policiais e retirar sua esposa de dentro da viatura policial. O homem ainda se apoderou de uma faca e usou os filhos como ‘escudo humano’ para tentar evitar ser preso. Para fazer o homem soltar a faca e deixar as crianças, foi preciso disparo de dois tiros de bala de borracha contra as pernas do homem, que soltou a faca.

Os dois acabaram levados para a delegacia e autuados por desacato, resistência e perturbação do trabalho ou sossego.