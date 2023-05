Casimiro mostra novo cenário de lives com assentos de estádios brasileiros; veja

Terceiro streamer com mais visualizações no Brasil, Casimiro Miguel enfeitará seu estúdio de gravação com uma cadeira da Arena MRV, estádio do Atlético-MG, além de outras cadeiras de clubes brasileiros e camisas dos maiores jogadores do mundo.

Em live nesse domingo (30) na Twitch, o produtor de conteúdo disse que a administração alvinegra já enviou o assento, mas ainda será preciso adequá-lo ao ambiente.

“O Galo me mandou a cadeira sim. É porque ela é igual a essa do Maracanã: ‘pezuda’. Só que ela é maior ainda. Então, a gente está dando uma capada nela. Estamos fazendo uma circuncisão para poder caber aqui. Tá ligado?”, explicou Cazé, em tom de brincadeira.

Veja o novo cenário de Casimiro Miguel

Outros presentes

Desde que se mudou para uma nova casa, no fim do ano passado, Casimiro tem enfeitado o estúdio em que fará as lives com materiais esportivos. Além das camisas de Neymar, Vinícius Júnior e Pelé, o streamer pretende colocar no cenário cadeiras de diferentes arquibancadas do Brasil.

Mais assentos devem compor o cenário do streamer. “A lista atualizada (de cadeiras) que recebi é a seguinte: São Januário, Maracanã, Pacaembu, Arena da Baixada, Beira Rio e Alfredo Jaconi. As que já chegaram e que eu estou cuidando para colocar aqui: Canindé, Arena MRV e Independência. Cadeiras que me prometeram: Fonte Nova, Aflitos, Mineirão e Allianz Parque”, contou Casimiro.