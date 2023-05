Casimiro rebate seguidor e defende mulheres em transmissões esportivas

Durante live em seu canal na Twitch, na última segunda-feira (8), o streamer e youtuber Casimiro Miguel rebateu o comentário de um seguidor que reclamava da presença feminina em transmissões esportivas.

O usuário não havia gostado da presença de uma mulher na última transmissão da CazeTV. O jogo em questão foi a vitória do Athletico-PR contra o Flamengo, por 2 a 1, na Arena da Baixada, no último domingo (7).

Respondendo à crítica, Casimiro afirmou que “a reação é sempre desproporcional. Com todo respeito, tem narradoras ruins e boas também, assim como tem narrador bom e ruim, mas a reação é sempre desproporcional”, disse Casimiro.

Ainda respondendo o seguidor, o streamer justifica que “é porque tu não gosta de ouvir voz de mulher. Desculpa ser sincero, cara. Só pode ser isso. Há dois anos todo mundo fala, apareceu uma mulher aqui e tu não gosta que ela fala”.

Comentaristas e narradoras comemoram fala “antimachista”

Diversas profissionais envolvidas no campo esportivo ressaltaram a resposta de Casimiro e a defesa de mulheres em transmissões esportivas.

Nas redes sociais, a jornalista Ana Thaís Mattos agradeceu Casimiro por ser um “aliado nesta luta” das mulheres em busca de espaço e respeito nas transmissões esportivas.

“Cazé poderia ficar quieto, não falar nada e simplesmente chegar na menina que entrou na live e falar “você está falando muito e está incomodando as pessoas”. Não, ele sabe que não é isso, e só um cara da grandeza dele consegue mandar a real sobre a proporção com as críticas que as mulheres sofrem nesse novo momento nas transmissões esportivas.”

Além da comentarista, a fala de Casimiro ainda foi ressaltada por nomes como a narradora Renata Silveira e as jornalistas Tati Mantovani e Bianca Molina.

Vídeo muito necessário, melhor ainda com uma pessoa que tem alcance gigante. Valeu @Casimiro 👊🏼 https://t.co/KgOCkBAyqg — Renata Silveira (@renatasilveirag) May 9, 2023

Transmissão da Copa do Mundo Feminina

A CazeTV, do Casimiro, tem acordo fechado para a transmissão da Copa do Mundo da modalidade deste ano, que será realizada na Austrália e Nova Zelândia.

O acordo dá direito a uma partida por dia transmitida, de forma gratuita, pelo canal no YouTube. A competição ocorre entre os dias 20 de julho e 20 de agosto.