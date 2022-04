Decisão judicial da 2ª Vara Criminal do Rio de Janeiro colocou em liberdade a mãe do menino Henry Borel, Monique Medeiros. Ela será solta com uso de tornozeleira eletrônica. A decisão substitui a prisão preventiva por monitoração eletrônica de Monique, mas manteve Jairinho, o padrasto do menino Henry, detido.

A juíza Elizabeth Machado Louro manifestou preocupação com ameaças sofridas por Monique dentro da cadeia e diz que a manutenção da prisão “não favorece a garantia da ordem pública”. “Fica, ainda, vedada à ré Monique, enquanto perdurar a monitoração, qualquer comunicação com terceiros com exceção apenas de familiares e integrantes de sua defesa, notadamente testemunhas neste processo, seja pessoal, por telefone ou por qualquer recurso de telemática, assim também postagens em redes sociais, quaisquer que sejam elas, sob pena de restabelecimento da ordem prisional”, conclui a magistrada