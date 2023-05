CASO NAJA: Justiça condena quatro envolvidos em tráfico de animais silvestres

A Justiça do Distrito Federal condenou 4 envolvidos em tráfico de animais silvestres. O caso tomou notoriedade em 2020 após o estudante universitário Pedro Krambeck ser picado por uma cobra naja que criava para revender. Além de Pedro foram condenados o padrasto, o tenente-coronel da Polícia Militar Clóvis Eduardo Condi, a mãe do estudante, Rose Meire dos Santos Lehmkuhl, e um amigo de Krambeck, Gabriel Monteiro de Moura. Todas as penas foram substituídas por prestação de serviços comunitários. Ainda cabe recurso contra a decisão.