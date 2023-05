Caso Wesner: dono de lava-jato é condenado a pagar R$ 100 mil pela pela morte de adolescente

Após ser condenado a 12 anos de prisão pela morte do adolescente Wesner Moreira, em um lava-jato em 2017, em Campo Grande, Thiago Giovanni, dono do local, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 100 mil por danos coletivos pelo TST (Tribunal Superior do Trabalho). Willian Enrique Larrea, outro funcionário do lava-jato, também foi condenado pela morte de Wesner.

A decisão foi publicada nessa segunda-feira (8), pelo TST que determinou a indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil em razão da morte de um empregado de 17 anos causada pela manipulação indevida do compressor de ar. A decisão é da Primeira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, segundo entendimento de que a morte de Wesner representou lesão aos interesses e aos direitos de toda a coletividade.

Ainda segundo a decisão o valor de indenização será revertido ao FMIA (Fundo Municipal para a Infância e a Adolescência) de Campo Grande para financiar projetos de combate ao trabalho infantil, sob a fiscalização do Ministério Público do Trabalho.