Casos de covid-19 e de gripe estão em queda, aponta boletim da Fiocruz

Presidente Marco Aurélio Rocha, ressalta atendimento humanizado da instituição

A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) completou 40 anos nesta quarta-feira (12). O presidente da instituição, advogado e procurador Marco Aurélio de Oliveira Rocha, ressalta a importância da CAAMS, que atende e presta assistência a mais de 15 mil advogados no Estado.

Marco Aurélio destaca que, desde que assumiu a Caixa de Assistência, em janeiro de 2022, adotou o lema “CAAMS mais humana”.

“Esse espírito humanitário vem norteando as ações da atual administração. A título de exemplo, após um criterioso estudo, a diretoria houve por bem promover a redução e extinção de carências, além da exclusão de algumas exigências para obtenção de auxílios e benefícios”, explica Marco Aurélio.

O presidente da Caixa de Assistência também lembra que no período posterior à pandemia de Covid-19, um dos grandes desafios foi o de prestar assistência psicológica gratuita aos advogados. “A assistência psicológica gratuita tem sido usufruída por dezenas de colegas advogados e advogadas, o que demonstra a real necessidade de sua implementação”.

“Com essas singelas palavras, registro minha imensa honra em fazer parte da história da CAAMS, juntamente com minha laureada diretoria, Marta do Carmo Taques (vice-presidente), Euclydes José Bruschi Júnior (secretário-geral), Janaína Pouso (secretária-geral adjunta) e Roberto dos Santos Cunha (tesoureiro) e dedicados colaboradores, que diuturnamente entregam um relevante e indispensável serviço à advocacia”, complementa o presidente.

História

A Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul foi fundada em 12 de julho de 1982, e teve sua primeira diretoria empossada em agosto do mesmo ano, sob a presidência do advogado Antônio de Araújo Chaves.

A fundação da CAAMS ocorreu aproximadamente 4 anos após a criação da OABMS, em decorrência da divisão do Estado de Mato Grosso e criação do Estado de Mato Grosso do Sul.

Inicialmente, a CAAMS foi instalada na Rua Rui Barbosa, 645, na Vila Santa Dorotheia. No ano de 2002, foi feita a mudança para o atual prédio da OABMS, localizado na Avenida Mato Grosso, 4.700. Na época, o presidente da OABMS era o advogado Vladimir Rossi Lourenço e a presidente da CAAMS a advogada Elenice Pereira Carille.

Nestes 40 anos, a CAAMS se notabilizou por oferecer serviços à advocacia, nos campos da saúde, previdência, assistência, cultura, esportes, em suma, em tudo aquilo que proporciona qualidade de vida para a advocacia sul-mato-grossense.

