Casos de dengue no Brasil crescem 37%

Número de casos de dengue no Brasil cresce 37% nos primeiros quatro meses de 2023. Um aumento de 37% quando comparado ao total do mesmo período de 2022;654,8 mil. O Ministério da Saúde apresentou hoje (4) os números atualizados no lançamento da Campanha Nacional de Combate à Dengue, Zika e Chikungunya.

Os casos de dengue neste ano estão concentrados em todos os estados do Sudeste e Centro-Oeste. Além de Paraná e Santa Catarina (Sul) e Acre, Rondônia e Tocantins (Norte).

Regiões que não costumavam enfrentar surtos de dengue agora já os têm com frequência. “Antes, era Norte e Nordeste por conta da miséria, dos depósitos, da baixa capacidade de enfrentamento… aí você vê que ela migra para o Sul e para o Sudeste. O mosquito é inteligente, ele se adapta, então temos que correr mais do que ele. De repente, temos agora um problemão no Paraná, em Santa Catarina, no Sul do país. Isso era maior no Nordeste”, disse o secretário-executivo do Conass, Jurandi Frutuoso.