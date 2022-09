A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) aparece na 16ª posição das maiores e melhores operadoras de planos de saúde do Brasil, segundo ranking publicado em setembro pela Revista Exame – Edição Melhores & Maiores 2022.

Para o presidente da Cassems Ricardo Ayache, o reconhecimento nacional é resultado do empenho de toda a equipe que forma a rede do plano de saúde. “É uma honra estar entre as maiores operadoras de planos de saúde do Brasil. Seguiremos firmes no fortalecimento do nosso plano, com seriedade, planejamento e ousadia!”, comemora Ayache.

Este é o sexto ano que a Caixa dos Servidores aparece no anuário e a análise é feita por meio de demonstrações financeiras das entidades e outros quesitos como: lucro, patrimônio, rentabilidade, capital circulante, liquidez, endividamento e número de empregados.

Sobre o ranking – A publicação criou o anuário há 48 anos, com o objetivo de reconhecer as companhias com melhor desempenho em sua área de atuação. Neste ano, o levantamento das maiores empresas do Brasil foi feito em parceria com o Ibmec. As 738 empresas listadas no ranking principal de Melhores e Maiores faturaram 4,8 trilhões de reais em 2021, 35% mais do que em 2020, ano marcado pelo momento mais crítico da pandemia.