Cassems inaugura em Ponta Porã novos leitos de UTI e serviço de hemodinâmica nesta sexta-feira

Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inaugura, na próxima sexta-feira, 5 de julho, a partir das 18 horas, a ampliação do Hospital Cassems de Ponta Porã. A unidade hospitalar passa a contar com 10 novos leitos de UTI e serviço de hemodinâmica para tratamento de doenças cardíacas e, com isso, oferece atendimento mais completo aos pacientes da ‘Princesinha dos Ervais’ e região, evitando assim o deslocamento dos beneficiários até Dourados.

O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, ressalta que, com a ampliação de atendimentos prestados, mais de 8 mil servidores públicos e seus familiares serão beneficiados com as novas instalações e serviços do Hospital Cassems de Ponta Porã, que é de grande importância para municípios vizinhos: Amambai, Antônio João, Aral Moreira e Coronel Sapucaia.

“Nosso objetivo sempre é levar uma melhor assistência à saúde para todos os servidores públicos, regionalizar o atendimento e oferecer o melhor atendimento possível aos nossos beneficiários. Estar o mais próximo da residência de cada servidor é o nosso projeto, é o nosso planejamento”, afirmou Ayache.

Para o diretor de unidades hospitalares da Cassems, Lauro Davi, as instalações modernas e ampliadas prometem transformar significativamente o atendimento hospitalar na região, beneficiando servidores públicos e seus familiares associados à Cassems. “Os novos espaços aprimoram as condições de atendimento e bem-estar aos nossos pacientes”, ressalta.

Segundo o gerente administrativo do Hospital Cassems de Ponta Porã, João Carlos Biffi, as novas estruturas representam um marco para a saúde em Mato Grosso do Sul, considerando que beneficiários do município e região passam a contar com nova sala cirúrgica e um Centro de Diagnóstico, com equipamentos modernos e de tecnologia de ponta.

“A expansão do Hospital é um compromisso da Cassems com a melhoria da qualidade de vida e saúde na região, levando atendimento médico especializado para servidores públicos e seus familiares beneficiários”, afirma.

Novos Serviços

Hemodinâmica – O serviço implantado no Hospital Cassems de Ponta Porã contribui com diagnósticos mais precisos para o tratamento de doenças e, por serem minimamente invasivos, auxiliam na identificação de obstruções de artérias coronárias e problemas cardiovasculares congênitos ou adquiridos. Entre os procedimentos hemodinâmicos oferecidos no Hospital Cassems de Ponta Porã estão o ecocardiograma, estudo eletrofisiológico, arteriografia, angioplastia com stents, cateterismo cardíaco, doppler de carótidas, ablação de arritmias, ablação de tumores, eletrocardiograma, teste ergométrico, endoprótese, holter e Mapa.

Novos Leitos de UTI e RPA – Com a ampliação do Hospital Cassems de Ponta Porã, a unidade passa a contar com 9 salas de repouso pós-anestésico e de observação (com 1 de isolamento).

Ampliação – Com mais de 3.609,60 m² de área construída (a área antiga da unidade hospitalar contava com cerca de 2.868,79 mil metros quadrados), o custo do investimento da obra foi de R$ 10.765,80 por metro quadrado.

Hospital Cassems de Ponta Porã

Inaugurado em 2007, o Hospital Cassems de Ponta Porã conta com 28 leitos, incluindo 4 apartamentos e 12 enfermarias, 1 centro de diagnóstico com equipamentos de Raio-X e tomografia, 2 salas de pronto atendimento, 1 sala de emergência com 2 leitos, 1 sala de procedimento, 1 sala de infusão no setor de oncologia, 7 salas de ambulatório e 1 laboratório. A unidade hospitalar oferece também a linha de cuidados Rede Amo para beneficiários do plano em tratamento oncológico, além do serviço de Litotripsia (utilizada no tratamento de cálculos renais). Além de serviços de cardiologia, pediatria, urologia, ortopedia, clínica médica, dermatologista, nutricionista, psiquiatra, reumatologista.

Em 2023, o Hospital Cassems de Ponta Porã realizou mais de 35 mil atendimentos ambulatoriais e de urgência e emergência, 1.948 internações e 1.758 cirurgias. Entre janeiro e maio deste ano, já foram realizados, a cada mês, em média, 139 procedimentos cirúrgicos e 184 internações.