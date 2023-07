Cassems inicia agenda do programa Casal Grávido com aulas em Campo Grande e no interior

A Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) realiza no próximo sábado (29), mais uma edição do programa Casal Grávido. A iniciativa, gratuita, oferece acolhimento às famílias que aguardam a chegada do bebê. Além de ser realizada em Campo Grande, na Clínica da Família da Cassems, neste ano o Casal Grávido voltará a ser realizado nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo a diretora de assistência à saúde da Cassems e médica ginecologista obstetra, Maria Auxiliadora Budib, o objetivo do Casal Grávido é preparar a gestante e sua família, para a chegada do bebê. Levando informações sobre o ciclo gestacional, o pós-parto, a amamentação e o cuidado no primeiro ano de vida do bebê.

“Esse preparo se inicia em um pré-natal devidamente monitorado, com consultas regulares, exames de rastreamento de possíveis riscos, acompanhamento nutricional e atividade física. As gestantes que fazem adesão ao cuidado monitorado apresentam menores taxas de trabalho de parto pré-termo, hipertensão arterial, diabete gestacional e consequentemente, menores taxas de uso de UTI neonatal e materna. As boas práticas obstétricas reduzem a mortalidade materna e perinatal. Mães com segurança em sua equipe de saúde também se mostram mais regulares com as consultas em puericultura no primeiro ano de vida de suas crianças e é sobre essa cultura de ‘cuidados’ que o Casal Grávido é genuinamente fundado”, ressalta Budib.

A médica ginecologista e obstetra recomenda a participar do projeto a partir do terceiro mês de gestação. “Indicamos evitar chegar no projeto com oito meses de gestação, porque quanto mais cedo essa mãe entrar no Casal Grávido, melhor! O ideal é quando tiver no terceiro ou quarto mês de gestação, porque o pré-natal vai ficar melhor, você vai ter mais possibilidade de controlar seu peso, de entender a importância da atividade física”, reforça a diretora de assistência à saúde da Cassems.

O encontro é conduzido por uma equipe multidisciplinar formada por médicos ginecologista e obstetra, médicos pediatras, médicos da família, anestesiologista, nutricionista, educadora físico, enfermeira de amamentação e repassa informações teóricas e práticas sobre a gestação.

A Diretoria de Assistência à Saúde acompanha e monitora a demanda e vai sugerindo a realização do Casal Grávido onde é mais necessário. Segundo o cronograma do projeto em Campo Grande, a iniciativa será realizada com intervalos de um mês e nos municípios o Casal Grávido acontecerá a cada três meses. “Neste primeiro semestre, a Cassems realiza o projeto em Paranaíba, Três Lagoas, Dourados e Corumbá. Já no segundo semestre, entram no calendário os municípios de Naviraí e Nova Andradina, a proposta é levar o projeto para além dessas seis cidades, e assim, atender a demanda do interior”, explica Maria Auxiliadora Budib.

Maternidade

Entre os conhecimentos que as famílias, nas mais diferentes configurações, recebem ao participar da iniciativa está a importância do acompanhamento médico no primeiro ano de vida do neném. “A mãe entende a importância de ter o acompanhamento na puericultura, que são os cuidados preventivos na pediatria. E são necessários, principalmente no primeiro ano de vida do bebê, para fortalecer essa criança. Então explicamos a importância de levar o bebê mensalmente, para pesar, para medir, para ver nutrição, para checar se tem vacina em dia, então esse especialista faz o que a gente chama de carta preventiva dessa criança”, ressalta Budib.

A coordenadora da Clínica da Família da Cassems, Amanda Leticia Silva Araújo da Vera, complementa reforçando que este é momento de preparação para a chegada do bebê e por isso, toda a organização da atividade é realizada com muito carinho. “Foi uma alegria iniciarmos a agenda do curso Casal Grávido deste ano, a atividade é uma roda de conversa, então aquelas que tiverem dúvidas podem trazer esses questionamentos para dialogar e aprender mais sobre a maternidade aqui e isso contribui para quando chegar aquela pessoinha nova em casa”, pontua Amanda da Vera.

A anestesia é um dos tópicos abordados durante a iniciativa e segundo o anestesiologista da Cassems, Fábio Feltrim, o procedimento atrai a curiosidade dos participantes já que pode ser adotado independentemente do tipo de parto escolhido. “As pacientes muitas vezes têm mais medo da agulha da anestesia do que do procedimento em si, então a intenção desse encontro é tentar tranquilizar um pouco pais e mães sobre a segurança da anestesia e a importância desse acompanhamento ali na hora, seja da cesariana ou do trabalho de parto natural, para promover um conforto neste que considero ser um momento tão especial na vida de todo mundo, por isso, oferecer esse conforto é fundamental”, explica Feltrim.

A médica da família da Clínica da Família da Cassems, Luciana Tobaru Sakai, integra a equipe multidisciplinar que ministra aulas no Casal Grávido. “Durante a atividade, apresentamos projetos e programas de prevenção da Cassems porque muitas vezes a paciente não sabe que tem essa estrutura disponível, que conta com uma equipe multidisciplinar, com a nutricionista, comigo, com a enfermeira que também pode auxiliar na parte da amamentação também e um psicólogo que a gente está para tirar todas as dúvidas inerentes a esse processo da gestação”, finaliza Sakai.

Agenda

Em Campo Grande, o próximo Casal Grávido será realizado no próximo sábado (29), as inscrições podem ser feitas por meio do telefone: 99974-0599. No interior, o agendamento poderá ser realizado por meio dos telefones: (67) 99806-1098 e (67) 99646-1829. O cronograma de atividades do programa de prevenção é divulgado nas mídias sociais da Cassems.