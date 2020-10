No dia 16 de novembro, a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) inicia os atendimentos da linha de cuidados “Pode Crê”, direcionada para a saúde dos adolescentes. No plano de saúde, os jovens terão acesso à acompanhamento pela Clínica Médica, Ginecologia, Urologia, Psicologia, Pediatria e Nutrição, na Clínica da Família. Ainda, terão a oportunidade de participar de rodas de conversa mensais para dialogar sobre questões pertinentes desta fase da vida.

De acordo com a diretora de Assistência à Saúde, Maria Auxiliadora Budib, as atividades do plano de saúde para o público jovem estão sendo desenvolvidas desde 2019. “No ano passado, fizemos um atendimento especial para jovens, com dinâmicas de grupo para refletirem sobre temas importantes em sua formação, como saúde, projetos de futuro, responsabilidade social, autoestima, autocuidados, sexualidade, prevenção à droga e conscientização de riscos”.

Conforme Maria Auxiliadora explica, os atendimentos da linha de cuidados teriam início em maio, mas com o anúncio da pandemia, foi necessário adiar. “Agora, vamos reiniciar atendimentos individuais presencialmente e em grupo, por acesso em plataforma digital, para que os cuidados não sejam interrompidos”.

Serviço:

Para ter acesso à linha de cuidado “Pode Crê”, o beneficiário pode entrar em contato com a Clínica da Família Cassems por meio do número (67) 3322-3400 ou, pelo contato responsável pelos programas de prevenção (67) 9 9974-0599 . A unidade se encontra na R. Vinte e Cinco de Dezembro, 1231 – Centro.