Cassems Itinerante divulga calendário do mês de agosto

Os beneficiários da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), já podem conferir o calendário de atendimentos médicos do projeto “Cassems Itinerante” referente ao mês de agosto.

A iniciativa conta com diversas especialidades médicas, incluindo psiquiatria, fonoaudiologia, ginecologia, dermatologia, reumatologia, pediatria, entre outras.

A ação, reconhecida pela sua eficiência e atendimento humanizado, irá percorrer os municípios de Aquidauana, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas durante todo o mês de agosto.

Para agendar atendimento, os beneficiários podem entrar em contato com a unidade regional da Cassems em seu município, ou pelos telefones (67) 3521-9046 e (67) 99983-3302 somente WhatsApp.

Confira a agenda completa da “Cassems Itinerante” e os locais de atendimento na sua região:

Aquidauana

Psiquiatra – 24 e 30 de agosto

Endocrinologista – 23 de agosto

Local: Hospital Cassems de Aquidauana

Endereço: R. José Bonifácio, 115, Bairro Alto

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3241-0206

Corumbá

Psiquiatra – 08,09, 23,24, 27 e 28 de agosto

Endocrinologista – 09 e 10 de agosto

Dermatologista – 10 de agosto

Local: Unidade Regional Cassems de Corumbá

Endereço: Monte Castelo, nº 60 – Bairro Popular Velha

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3234-5348/3234-5349 ou (67) 9 9974-0603;

Coxim

Dermatologista – 02 de agosto

Ginecologista e Obstetrícia – 10 e 31 de agosto

Pediatra – 13 de agosto

Psiquiatra – 17 de agosto

Local: Unidade Regional Cassems de Coxim

Endereço: Av. Virginia Ferreira 2415 – Bairro Flavio Garcia

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3291-3853

Dourados

Psiquiatra – 03, 15, 16 e 24 de agosto

Fonoaudiologia – 09,10, 16, 23, 24 e 30 de agosto

Terapia Ocupacional – 09, 10, 16, 23, 24 e 30 de agosto

Local: Unidade Regional Cassems de Dourados

Endereço: Av. Mato Grosso, 1470, Jardim Santo André

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3411-7530

Jardim

Neurologia – 03 de agosto

Dermatologista – 06 de agosto

Pediatria – 07, 14, 21 e 28 de agosto

Cardiologista – 14 de agosto

Psiquiatria – 15 de agosto

Ginecologista e Obstetrícia – 17 de agosto

Local: Unidade Regional Cassems de Jardim

Endereço: Rua Tenente Hernani de Gusmão, 279

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3251-1811 ou (67) 99974-2623

Naviraí

Psiquiatra – 05, 06 e 07 de agosto

Endocrinologista – 08, 09 e 10 de agosto

Local: Centro de Especialidades Médicas da Cassems

Rua dos Pardais, 41, Jardim União

Horário de atendimento: 7h às 18h

Mais informações: (67) 9 9245-2017

Nova Andradina

Psiquiatra – 16 e 17 de agosto

Local: Unidade Regional Cassems de Nova Andradina

Endereço: Rua Elizabete Rubiano, 1431

Horário de Atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3441-1415

Ponta Porã

Psiquiatra – 02, 03, 20 e 21 de agosto

Local: Unidade Regional Cassems de Ponta Porã

Endereço: Guia Lopes, 1785 – Bairro Santa Izabel

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3437-2200

Três Lagoas

Dermatologista – 03 e 17 de agosto

Reumatologista – 10, 23 e 24 de agosto

Psiquiatra – 13 e 14 de agosto

Endocrinologista – 16 e 17 de agosto

Local: Unidade Regional Cassems de Três Lagoas

Endereço: Rua Monir Thomé, 2057

Horário de atendimento: 7h às 17h

Mais informações: (67) 3521-9046 ou (67) 99983-3302 somente WhatsApp