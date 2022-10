A partir de 1º de novembro, beneficiários da Caixa dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), terão à disposição uma nova linha de atendimento odontológico oferecida pela Caixa dos Servidores – o “Cassems Odonto”. Entre as novidades está a central de atendimento 24 horas e a ampliação do número de profissionais credenciados em Campo Grande e no interior do estado.

Para o presidente da Cassems Ricardo Ayache, o “Cassems Odonto” é mais uma evolução da Caixa dos Servidores para levar o que há de melhor no cuidado com a saúde bucal dos beneficiários. “A rede conta com a parceria da Suda Odonto, uma empresa especializada em saúde bucal, então cada detalhe foi pensado não só para garantir a ampliação dos serviços e procedimentos odontológicos, como também para que o beneficiário receba a garantia de satisfação, segurança e bem-estar no atendimento”, avalia Ayache.

A diretora de Assistência Odontológica da Cassems Denise Garcia Sakae, em 2021, destaca que o serviço de assistência odontológica realizou cerca de 363 mil procedimentos. E enumera projetos inovadores de atenção à saúde bucal. “A Assistência Odontológica faz parte da trajetória da Cassems e ao longo de 21 anos de história, sempre apostou em serviços voltados à promoção e prevenção da saúde bucal. Entre os exemplos, destacam-se: “Odontologia para Bebês”, o primeiro programa de prevenção da Cassems, o atendimento à pessoa com deficiência e o atendimento odontológico para pacientes oncológicos de cabeça e de pescoço”, pontua.

O gestor da Suda Odonto, Marcelo Guerreiro, não esconde as expectativas para essa parceria – Cassems e Suda Odonto. “Com certeza será de grande sucesso com implementações de melhorias no relacionamento e disponibilidade de novos serviços odontológicos que agora são 239 no total – incluindo aparelho ortodôntico”, afirma Guerreiro.

A Cassems e a Suda Odonto desenvolveram também um novo aplicativo onde o beneficiário terá acesso ao histórico dos atendimentos, descrição das coberturas e a carteirinha digital do Cassems Odonto. E mesmo com a migração para o novo sistema, os beneficiários que já estão em tratamento continuarão com o mesmo profissional até a conclusão de todos os procedimentos.