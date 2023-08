Cassems: pedido de nova assembleia para reforma no estatuto passa de 1400 assinaturas

Mais de 1400 servidores públicos estaduais descontentes com a atual administração da Cassems (Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul), assinaram um abaixo-assinado em apoio a uma nova assembleia. Os servidores querem a anulação da última reunião realizada pela instituição no dia 27/07.

O grupo de servidores alega que a assembleia não teria contado com a participação de pelo menos 1% dos 87 mil titulares dos planos. Segundo o grupo, apenas 700 titulares participaram. Com isso, os servidores insatisfeitos com a atual administração preparam um pedido judicial para a realização de uma nova assembleia. Veja:

Mesmo com o subsídio oferecido pelo governo do Estado na última semana, os servidores afirmaram a reportagem do O Contribuinte que vão continuar na luta por uma Cassems mais transparente e por mudanças no estatuto. A Cassems tem atualmente aproximadamente mais de 213 mil beneficiários e 87 mil titulares.

Link da petição: