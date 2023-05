Cassems realiza “Casal Grávido” neste fim de semana, em Paranaíba e Três Lagoas

Com o objetivo de proporcionar atenção, esclarecimentos e instruções para casais de beneficiários sobre o desenvolvimento saudável do bebê desde o útero, a Cassems realiza na quinta-feira (25) e na sexta-feira (26) encontros do programa de prevenção “Casal Grávido” em Paranaíba e em Três Lagoas.

A atividade é gratuita e voltada para casais de beneficiários da Caixa dos Servidores do município e região. Na quinta-feira, o encontro será realizado na Associação Empresarial de Paranaíba (ACIP), em Paranaíba, a partir das 18h30. Já na sexta-feira (26), o Casal Grávido será realizado em Três Lagoas, na Unidade Regional da Cassems, a partir das 18h.

O encontro é conduzido por uma equipe multidisciplinar formada por médicos ginecologista e obstetra, médicos pediatras, médicos da família, anestesiologista, nutricionista, educadora física, enfermeira de amamentação e repassa informações teóricas e práticas sobre a gestação.

No cronograma de atividades deste fim de semana, estão temas diversos como por exemplo, amamentação e cuidados com o recém-nascido, exercícios pélvicos. A programação de Três Lagoas, tem uma aula do programa de prevenção “Cozinha Experimental”.

O programa

O Casal Grávido da Cassems complementa os cuidados com a saúde da futura mamãe. É um dos programas de prevenção desenvolvidos pela Cassems e segundo a diretora de assistência à saúde da Cassems e médica ginecologista obstetra, Maria Auxiliadora Budib, o objetivo do programa é preparar a gestante e sua família, para a chegada do bebê.

“No programa falamos desde a importância da realização do pré-natal, dos cuidados com peso, de realizar uma atividade física, até sobre o acompanhamento, realizado por um médico pediatra, nos primeiros anos de vida da criança”, ressalta a diretora de assistência à saúde da Cassems.

Agenda – Segundo o cronograma, o programa de prevenção “Casal Grávido” será realizado em seis cidades de Mato Grosso do Sul sendo elas: Campo Grande, Paranaíba, Três Lagoas, Dourados, Corumbá, Naviraí e Nova Andradina.

Inscrições – Para quem é do interior do Estado e se interessou em participar das atividades, as inscrições podem ser feitas por meio do telefone: (67) 99646-1829 ou 99806-1098. Já em Campo Grande, o agendamento pode ser realizado por meio de: (67) 99974-0599.