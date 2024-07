Cassems realiza Encontro Regional em Aquidauana nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira (01), a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems) dará continuidade à agenda de Encontros Regionais com Beneficiários, desta vez em Aquidauana. O evento ocorrerá a partir das 17h no Auditório do Hospital Cassems de Aquidauana.

Com o tema “Olhando para o Futuro”, esses encontros estão sendo realizados presencialmente em sete cidades do interior de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de ouvir as demandas dos beneficiários do plano e discutir o futuro da Cassems.

Para o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, os Encontros Regionais são essenciais para o desenvolvimento do plano de saúde. “Esses encontros nos permitem, por meio do diálogo, construir um futuro de muita qualidade. Foram os servidores que elevaram a Cassems ao patamar ela tem hoje, e serão eles mesmos os responsáveis por construir um futuro ainda melhor.”

Programação

Os encontros continuarão nas cidades de Campo Grande (16), Nova Andradina (20), Dourados (21) e Corumbá, que teria uma edição do Encontro nesta quarta-feira (31) terá nova data anunciada. Para mais informações sobre os Encontros Regionais, acompanhe as mídias sociais da Cassems.