No último sábado (20), colaboradores da Cassems que fazem parte da equipe da Central de Atendimento e Atendimento Integrado participaram de nova etapa do treinamento para aperfeiçoar o desempenho com beneficiários. Durante o encontro, foram abordadas temáticas comportamentais entre elas: inteligência emocional, empatia e trabalho em equipe.

A diretora de Clientes da Cassems, Jucli Stefanello, salientou que o treinamento valoriza o beneficiário e o colaborador que atua na Central de Atendimento e Atendimento Integrado da Caixa dos Servidores. “Pensando em prestar um atendimento humanizado com acolhimento sensibilizado, daí a necessidade de fazer esses encontros, onde a gente vai trabalhar o emocional dos nossos colaboradores porque o dia a dia não é fácil. Então é muito importante esse momento, porque não tem como ser referência nacional sem valorizar todos, desde o colaborador ao beneficiário”, pontua Jucli Stefanello.

A assessora de RH da Cassems, Vanêssa Trivellato, complementa ressaltando que o encontro realizado no último sábado, faz parte de um ciclo de treinamentos com objetivo de ir além de alcançar a alta performance, resultados e metas. “Sabemos que para ter mudanças, é importante investir em educação continuada, então esses encontros estão programados para serem realizados em ciclos. E neste ciclo de treinamentos, vamos tratar de assuntos importantes pertinentes ao desenvolvimento do nosso colaborador e para a melhoria na qualidade do atendimento”, reforça Vanêssa Trivellato.

Segundo a psicóloga e palestrante do treinamento, Ana Flávia Weis, o objetivo é desenvolver o emocional de cada participante. Contribuindo, com o relacionamento interpessoal gerando um ambiente de trabalho mais agradável e elevar o autoconhecimento dos participantes. Oferecendo atividades práticas de percepção das emoções, resolução de problemas e formas de lidar com dificuldades emocionais. “A inteligência emocional é fundamental para que a gente se relacione bem internamente e externamente. Para que a gente entenda as nossas emoções e de onde elas vêm. Isso contribui com o nosso autoconhecimento e influência no relacionamento da equipe como um todo”, frisa Ana Flávia Weis.

Para a colaboradora no Atendimento Integrado da Cassems, Ana Luiza Maldonado Moreno, o treinamento reforça a preocupação da Caixa dos Servidores com o bem-estar dos colaboradores uma iniciativa que ela aprova. “Eu sou acadêmica de psicologia então estou encantada com a palestra e a inteligência emocional é de extrema importância para lidarmos não só conosco, mas entender o ambiente e as pessoas com quem convivemos. Com os beneficiários Cassems e por fim, conseguir nos colocarmos no lugar deles, atender as necessidades deles, utilizando os instrumentos que adquirimos aqui, como a nossa empatia. Então tudo isso, é muito importante”, finaliza a colaboradora.