CASSILÂNDIA: Abertura do programa “MS SAÚDE, mais saúde, menos fila”

Serão investido pelo Governo do Estado 13 milhões, em Cassilândia, para realização de cirurgias de alta complexidade e exames. Serão feitos exames na Santa Casa e no Hospital São Lucas.

E as cirurgias na Santa Casa de Cassilândia está entre as 33 cidades do Estado que receberão as demandas de outros municípios, demonstrando que a nossa saúde é referência para no Estado.