CASSILÂNDIA: Demutran inicia campanha maio amarelo

Na manhã desta sexta-feira,26 de maio, o DEMUTRAN (Departamento Municipal de Trânsito), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Educação, realizou a abertura da Campanha “Maio Amarelo” com blitz no trânsito e distribuição de panfletos educativos em parceria com a Polícia Militar.

A abertura da campanha contou com a presença de vários alunos da rede pública municipal, alunos da primeira turma do curso de Direito da UEMS, além do apoio do DETRAN/MS, e Polícia Militar de Cassilândia.

O Diretor do Departamento Municipal de Trânsito, Matheus Geremonte, agradeceu a presença de todos que participaram e apoiaram a campanha, que visa conscientizar os motoristas sobre a importância do respeito às leis e à sinalização de trânsito.

Este ano a campanha completa 10 anos e o tema foi : No trânsito escolha a vida!

A campanha “Maio Amarelo” é uma iniciativa global para reduzir os acidentes de trânsito e a cor amarela é usada para se referir aos sinais de alerta nos semáforos, cuidado e atenção necessários às causas.

O prefeito Valdecy Pereira da Costa, esteve no local da campanha prestigiando o evento, que contou ainda com a presença do Diretor do Demutran, Matheus Geremonte e a Coordenadora de Educação de Trânsito, Keila Ferreira Reis.