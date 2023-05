CASSILÂNDIA: Informações sobre o IPTU 2023.

O Carnê de IPTU 2023 está disponível para a população, através de sua versão on-line. Para ter acesso e emitir o carnê, o cidadão deverá acessar o link: http://187.4.113.194:8090/issonline/servlet/hcarneiptu e informar um número do código de qualquer Imóvel.

Os cidadãos que não receberem o carnê, poderão retirá-lo no Paço Municipal no departamento de cadastro e tributação.

Estão sendo distribuídos pelos Correios uma versão impressa do IPTU contendo todos os códigos de barra para o pagamento do valor total ou das parcelas mensais.

O pagamento dos boletos pode ser feito de duas formas: parcela única (com 10% de desconto) ou em até 06 vezes (sem desconto).

As parcelas podem ser quitadas em lotéricas, correspondentes bancários e nos bancos conveniados: Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, agencia dos correios, aplicativos bancários e via PIX através do QR Code visível na guia do IPTU (em contribuintes com dados atualizados).

Em caso de dúvidas ou para mais informações, entre em contato com o Departamento de Cadastro através do telefone (67) 3596-7419, 3596-2046,3596-2772, (67) 98143-4960 (WhatsApp) e também pelo e-mail cadastro@cassilandia.ms.gov.br.