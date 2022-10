A Prefeitura de Cassilândia, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, divulgou na manhã dea segunda-feira,24 de outubro, no site: www.jornalcassilandia.com.br, o balanço do mutirão dia ‘D’ da Campanha Outubro Rosa, que aconteceu neste domingo 23 na própria Secretaria.

O prefeito Valdecy Costa ao lado do Secretário de Saúde, Ze Lourenço e toda equipe de motorista da saúde

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria da Saúde foram realizados mais de 200 atendimentos. São eles 30 testes rápidos; esmaltação de unhas,30; sobrancelhas,15; maquiagem artística solidária,15; Auriculoterapia; massagem relaxante,40, verificação P.A, 50; preventivo, 25; verificação de pressão e glicerima,50; mamografia,27 e corte de cabelo,16.

Esmaltação de unhas

O mutirão foi realizado com todas as unidades de saúde e teve a presença do Prefeito Valdecy Costa e a participação de servidores públicos e equipes de médicos e de enfermagem.

Parceiros

A Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Turismo, Rede Feminina do Combate ao Câncer, Dani Películas, Letícia Ortelhado Sobrancelhas, o Boticário e Lions Clube, foram parceiros do evento.

Lions Clube de Cassilândia esteve presente

O secretário municipal da Saúde, José Lourenço Braga Lira Marin, agradeceu o empenho de todos os envolvidos no mutirão. “Esse mutirão foi um grande sucesso, sendo realizados com muitos atendimentos. Isso só foi possível graças ao empenho e determinação de todas as equipes que trabalharam. Só tenho que agradecer a todos pelo carinho e apoio nessa grande ação.”

Valdecy Costa

Já o prefeito Valdecy Pereira da Costa parabenizou o Secretário Zé Lourenço, pela realização desta Ação em pleno domingo. “Quero agradecer toda a equipe da saúde e das entidades presente no evento. Essas ações não param por aí, sempre estaremos lado a lado com a secretaria nesta realização”.