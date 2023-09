CASSILÂNDIA: Parceria com hospital de amor leva exames gratuitos de mamografia a mulheres do municipio

Rede feminina de combate ao câncer, em parceria com a secretária de saúde, promove a campanha contra o câncer de mama com realização de mamografias através do Hospital de Amor de Campo Grande entre os dias 12 a 14 de setembro nos períodos vespertino e matutino de acordo com agendamos previamente agendados.

O prefeito Valdecy Costa, esteve acompanhado dos vereadores Zé Divino e José Martiniano, e da Secretária de Saúde, Mara Nilza e toda a equipe da saúde e da Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui no município.

Até a próxima quinta-feira,14 de setembro, a carreta de prevenção ao câncer do Hospital do Amor estará instalada em frente a Secretaria Municipal de Saúde ofertando exames de mamografia a moradoras de Cassilândia. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Cassilândia com o hospital e Rede Feminina de Combate ao Câncer aqui no município. O objetivo ampliar o acesso aos exames e proporcionar o diagnóstico precoce.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, de 7h às 16h30. Serão ofertados nestes três dias, 180 exames de mamografia.

A mamografia é recomendada para todas as mulheres acima dos 40 anos e deve ser feita anualmente para prevenir o câncer de mama, que é o segundo tipo de carcinoma mais incidente entre as brasileiras, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Identificado em estágios iniciais, o câncer de mama tem percentual de cura elevado.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), casos de câncer de mama são ainda mais comuns e afetam 61,05 a cada 100 mil mulheres.

São considerados sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama:

Nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos, que persistem por mais de um ciclo menstrual.

Nódulo mamário de consistência endurecida e fixo ou que vem aumentando de tamanho, em mulheres adultas de qualquer idade.

Saída de secreção sanguinolenta unilateral.

Presença de nódulos nas axilar. Aumento progressivo do tamanho da mama, pele com aspecto de casca de laranja.

Mudança no formato do mamilo.

Serviço:

A carreta móvel do Hospital do Amor de Campo Grande ficará instalada em frente à Secretaria Municipal de Saúde [ Rua Dr Manoel Tomaz] centro.