CASSILÂNDIA: Prefeito e vereadores se reúnem com o governador Ridel.

No início da tarde desta segunda-feira,03 de julho, o prefeito Valdecy Pereira da Costa, o Secretário, Afonso Henrique Simpionato Oliveira e os vereadores da Câmara Municipal de Cassilândia estiveram reunidos com o governador Eduardo Ridel, levando ao chefe do Executivo do Estado diversas reivindicações e solicitações para o Município.

O encontro foi realizado no Gabinete do Governador, no Palácio do Governo, e na pauta, manutenção do convênio com a UEMS para abertura de novas turmas; revitalização da Feira do Produtor; pavimentação do loteamento Antônio Cortes.

Entre outros temas a construção da Avenida Cândido Barbosa Dias; construção da avenida as margens do córrego cedro; aumento do efetivo das forças policiais; a inclusão do município nos programas habitacionais e auxílio do governo para direcionamento de empresas no ramo da borracha para o Município.

De acordo com o prefeito Valdecy Costa o Governador se mostrou solicito as solicitações e se mostrou disposto a ajudar o município.