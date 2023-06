CASSILÂNDIA: Prefeito recebe visita do chefe da casa civil, Eduardo Rocha, que manifesta apoio à administração

O chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, visitou, na manhã desta quarta-feira,07 de junho, o prefeito Valdecy Pereira da Costa. Na visita ao prefeito, Rocha manifestou sua disposição de trabalhar pela cidade e de apoiar a administração municipal no governo do Estado. O prefeito Valdecy Costa elogiou a atitude do Secretário em visitá-lo e trazer seu apoio a Cassilândia.

De acordo com o prefeito, esteve falando para o Chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha marcar uma audiência com o governador Eduardo Ridel, para poder reunir os vereadores e levar reivindicações ao governo do estado.

“Vamos reivindicar as obras no córrego do Cedro e pavimentações e recapeamentos de ruas em nossa cidade”, salientou o prefeito Valdecy Costa.

O prefeito Valdecy Costa recebendo o Chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha, em seu gabinete. Foto Divulgação.

“Vim visitar o prefeito Valdecy Costa e colocar sempre a disposição da Prefeitura de Cassilândia onde também passei a gostar. Nosso objetivo é ajudar o prefeito a fazer um excelente governo para que o povo de Cassilândia seja beneficiado”, declarou Eduardo Rocha.

Para Eduardo Rocha, Cassilândia é um município que o adotou. “É uma satisfação de estar entre dois grandes amigos, de um lado o prefeito Valdecy Costa e outro, o vereador Admilso Fião”.

Eduardo Rocha disse ainda que irá se empenhar nas solicitações feita pelo prefeito Valdecy Costa, para liberação de recursos junto ao governo de Eduardo Ridel, que em breve estará visitando Cassilândia. “Vou providenciar no máximo 15 dias um audiência com o goverador Eduardo Ridel. A Casa Civil esta a disposição do município.

O prefeito Valdecy Costa considerou muito positiva a visita do Chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha. “É um orgulho para nós termos o Eduardo Rocha como parceiro e ele nos dá a alegria de saber que podemos contar com ele para alavancarmos ainda mais o progresso em Cassilândia”.

O vereador Admilso Fião, também esteve presente e foi dar as boas vindas ao Chefe da Casa Civil, Eduardo Rocha. “Eduardo Rocha é um parceiro e amigo de Cassilândia na capital. A Câmara juntamente com o prefeito, vamos fazer umas reivindicações e levar para o governador, que tem um compromisso com Cassilândia”.