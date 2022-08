Na ultima quarta-feira dia (17), estiveram no Gabinete do Prefeito, o Pastor, Geuson Assis, da igreja Avivamento Bíblico e Paulinho, proprietário da empresa Torre Forte, para pedir ao Prefeito uma parceria para as campanhas sobre o Setembro Amarelo, Outubro Rosa e Novembro Azul.

Na ocasião ainda foi solicitado ajuda para realização de uma festa voltada ao dia das crianças. Por fim, foi realizado uma oração abençoando o mandato do prefeito Valdeci Costa.