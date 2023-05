CASSILÂNDIA: Prefeitura divulga as 4 categorias finalistas do festival de música estudantil

A Prefeitura de Cassilândia, através do Departamento de Cultura, da Secretaria de Turismo, Cultura, Esportes, Lazer e Meio Ambiente, divulgou na manhã desta sexta-feira,12 de maio, aqui no site: www.jornalcassilandia.com.br, a relação dos finalistas do 2º Festival de Musica Estudantil 2023.

O evento está sendo realizado na Praça São José [ centro], que tem agradado os cassilandenses pela localidade. A disputa é dividida em quatro categorias: Gospel Kids; Gospel Juvenil; Popular Kids e Popular Juvenil.

De acordo com o Diretor de Cultura do Município, Sandro César e da Diretora de Turismo, Eurinivalda Candeias Miranda, os vencedores ganharão troféus, medalhas e levarão para casa uma premiação que ultrapassa R$ 18 mil, divididos nestas categorias.

O evento conta com o apoio da deputada estadual, Mara Caseiro e do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

FINALISTAS

GOSPEL KID’S

Pela categoria Gospel Kid’s, Maria Eduarda Freitas Dias que representou a Escola Municipal Amin José, emocionou o público e foi à grande final que vai acontecer hoje a partir das 18h [MS], na Praça São José. Outras classificadas pela mesma categoria foram: Milena Nunes de Freitas [ Colégio Geração]; Ana Clara Oliveira Prado [ Escola Avivamento Bíblico]; Pietra Ganacini Viúdes [ Colégio Geração].

GOSPEL JUNEVINIL

Pela categoria Gospel Juvenil, Samira Silva Batista [ representou a escola Avivamento Bíblico]; Jonatas Oliveira Lopes [ Escola Avivamento Bíblico]; Gederson Bezerra da Silva [Escola Rui Barbosa]; Victoria Gabrielly Vieira [ Escola São José] e Emanuelly Eduarda e Kauany Fernandes [ da Escola HBL].

POPULAR KID’S

A aluna Vitória Pires Barbosa de Freitas [ do Colégio Geração]; Amariliz Nabila Vieira Mata [ do Colégio Geração]; Gabriela Silva Assis [ do Colégio Geração]; Breno Dias dos Santos [ da Escola São José] e Ana Clara Lamblem de Rezende [ da Escola Avivamento Bíblico].

POPULAR JUVENIL

As finalistas desta categoria são: Bethania Faria de Queiroz Domingos [ do Colégio Geração]; Yane Aparecida Barbosa Paes [ da Escola São José]; Carol Santana [ da Escola São José]; Bruna Eduarda [ Escola São José] e Richard Ruan de Jesus [ da Escola São José]