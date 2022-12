A Prefeitura de Cassilândia por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esportes, Lazer e Meio Ambiente, vem a público apresentar o cronograma de atividades do “Natal dos Sonhos”, convidando a comunidade cassilandense a prestigiar as ações.

De acordo com o cronograma, na próxima segunda-feira, 19, terá o ‘Pedal Solidário [Praça São Jose, as 11h00]. Ainda no mesmo dia, por volta das 10h00, acontecerá o passeio ciclístico de Natal e a saída será na Praça São José.

Já nos dias 21,22 e 23, o ‘Tremzinho’ estará na Praça São José. E na quinta-feira, 22, um grande show com Paulo Vítor e no dia 23, show Gospel [ambos na concha acústica].

“Queremos convidar a comunidade cassilandense a prestigiar as nossas praça e a Área de Lazer, além dos enfeites natalinos, montados especialmente para abrilhantar o final de ano da população, também prestigiar esses shows tudo para deixar nosso final de ano com muito mais vida e sonho”, enalteceu o prefeito Valdecy Costa.

Ontem aconteceu no Ginásio de Esportes [ na Vila Izanópolis], apresentação do circo, ‘Era Uma Vez o Natal”.