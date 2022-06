Ficou decido hoje (23) em uma reunião entre o prefeito Valdecy Costa, Assessoria Jurídica da Prefeitura, o Sargento Magalhães Presidente do Rotary , Tunicao presidente do Lar dos Idosos e Assistência Social São Francisco de Cassilandia , Ney Roldão presidente do Rotary, Pedro Amanso tesoureiro do lar do idoso, vereadores Nelson e Fernanda Messias. Ambos vieram trazer até o prefeito os problemas que o lar dos idosos tem passado.

E de pronto o prefeito Valdecy Costa já autorizou o valor de 10 mil reais mensais para o Lar do idosos onde também vai colocar a energia solar no local posteriormente. Segundo -Tunicao nunca foi atendido com tanta atenção pela administração Municipal da forma que foi atendido hoje pelo prefeito Valdecy. Também presente na reunião o Radialista João Giroto da rádio Patriarca.