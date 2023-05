CASSILÂNDIA: Prefeitura lança campanha maio amarelo 2023

A Prefeitura de Cassilândia lança nesta terça-feira, 02 de maio, o Maio Amarelo, campanha de prevenção aos acidentes de trânsito 2023.

Com o tema “No trânsito, escolha a vida”, a campanha chamará a atenção para o respeito mútuo entre pedestres e motoristas no uso da faixa.

O Movimento Maio Amarelo nasceu no Brasil com José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito. “Amarelo é sinal de atenção no trânsito. E a atenção desperta para a necessidade constante do respeito às leis, à sinalização e às outras pessoas. E isso é sinal de responsabilidade”, destaca o prefeito Valdecy Pereira da Costa.